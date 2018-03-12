فيديو: ما تبِعات انتهاء تمويل (أونروا) وإغلاق مكاتبها؟

خاص دنيا الوطن – محمد جلوتباينت آراء المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حول تقليص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثره على حوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في سوريا، ولبنان، والأردن، والضفة الغربية، بالإضافة إلى قطاع غزة.وفي ذات السياق، استطلعت "دنيا الوطن" آراء المواطنين، وطرحت عليهم تساؤلاً، ما تبِعات انتهاء تمويل (أونروا) وإغلاق مكاتبها على اللاجئين؟يذكر، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تقدم الدعم والمساعدات لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، وتمول من خلال تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية، وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك في أوقات الحروب.