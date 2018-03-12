المدلل: المجلس الوطني لا يمثل الكل الفلسطيني وقراراته لن تكون مُلزمة

المدلل: المجلس الوطني لا يمثل الكل الفلسطيني وقراراته لن تكون مُلزمة
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل
خاص دنيا الوطن
أكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني غير مقبول، لافتا إلى أن المجلس لا يمثل الكل الفلسطيني.

وأوضح المدلل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فصيلان مهمان لدى الشعب الفلسطيني، ولهما حضور، وتأثير قوي.

وقال: "هناك فصائل ليس لها وجود أصلاً، وهي تتحدث عن عدم حضور حماس والجهاد الإسلامي، وهذه مشكلة كبيرة، وتتنافى مع العقل والمنطق الفلسطيني".

وأضاف المدلل أن حركته قالت "انعقاد هذه الدورة غير مقبولة، ولا يمكن أن تشارك في مجلس وطني جاء انعقاده بخطوة تفردية من قبل الرئيس".

وتابع المدلل بقوله: "تم انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن لم يتم الالتزام بها، حيث إن قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، لن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأنه كان هناك مجلسان مركزيان تم انعقادهما في عام 2015 و2018 وأصدرت قرارات، ولم يتم التعامل معها بجدية على أرض الواقع ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع".

وفي السياق، أشار القيادي في الجهاد الإسلامي إلى أن انعقاد المجلس الوطني في هذا الوقت والمكان، لا يزيد الانقسام إلا حدة، وبالتالي يجب تطبيق ملف المصالحة.

وقال: "نطالب الرئيس الفلسطيني أنه بدلاً من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بهذه الهيئة الهزيلة، أن يتم الدعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية".

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