طلبة المدارس بغزة يطالبون بدعم (أونروا) عبر طائراتهم الورقية

خاص دنيا الوطن - محمد جلوأطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الاثنين، فعالية "طائرات الكرامة" ضمن حملتها التي تحمل عنوان (الكرامة لا تُقدر بثمن)، داخل مدرسة الرمال الإعدادية المشتركة، وسط مدينة غزة، تزامناً مع تقليص الدعم المقدم لها، والأزمة المالية التي تمر بها.وشارك في الحملة عدد من طلاب الوكالة، حيث حملت الطائرات الورقية، اللون الأزق (لون علم أونروا)، وألصقت عليها لافتات كتب عليها (الكرامة لا تقدّر بثمن)، ورفعها في السماء؛ لمناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لدعم (أونروا).يذكر أن (أونروا) ستعقد مؤتمراً خاصاً للمانحين، منتصف الشهر الجاري، لمحاولة سد العجز المالي في ميزانيتها، بعد قرار الإدارة الأميركية بتقليص دعمها لـ (أونروا) التي تُقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في سوريا، ولبنان، والأردن، والضفة الغربية وقطاع غزة.