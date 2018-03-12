طلبة المدارس بغزة يطالبون بدعم (أونروا) عبر طائراتهم الورقية

طلبة المدارس بغزة يطالبون بدعم (أونروا) عبر طائراتهم الورقية
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - محمد جلو
أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الاثنين، فعالية "طائرات الكرامة" ضمن حملتها التي تحمل عنوان (الكرامة لا تُقدر بثمن)، داخل مدرسة الرمال الإعدادية المشتركة، وسط مدينة غزة، تزامناً مع تقليص الدعم المقدم لها، والأزمة المالية التي تمر بها.

وشارك في الحملة عدد من طلاب الوكالة، حيث حملت الطائرات الورقية، اللون الأزق (لون علم أونروا)، وألصقت عليها لافتات كتب عليها (الكرامة لا تقدّر بثمن)، ورفعها في السماء؛ لمناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لدعم (أونروا).

يذكر أن (أونروا) ستعقد مؤتمراً خاصاً للمانحين، منتصف الشهر الجاري، لمحاولة سد العجز المالي في ميزانيتها، بعد قرار الإدارة الأميركية بتقليص دعمها لـ (أونروا) التي تُقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في سوريا، ولبنان، والأردن، والضفة الغربية وقطاع غزة.












أخبار ذات صلة

وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتنفيذ قرارات المجلس المركزي

القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتنفيذ قرارات المجلس المركزي

فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة

التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة

مجدلاني وسفير مصر لدي فلسطين يبحثان التطورات السياسية

مجدلاني وسفير مصر لدي فلسطين يبحثان التطورات السياسية

الكيالي: صرف دفعة مالية لموظفي غزة عن يناير بنسبة 40% الخميس المقبل

الكيالي: صرف دفعة مالية لموظفي غزة عن يناير بنسبة 40% الخميس المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة

التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة

مجدلاني وسفير مصر لدي فلسطين يبحثان التطورات السياسية

مجدلاني وسفير مصر لدي فلسطين يبحثان التطورات السياسية

عربي

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟

هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟

منوعات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: لن تصدق قوة الشبه بين &#34;لميس&#34; التركية وهذه الفتاة السعودية

صور: لن تصدق قوة الشبه بين "لميس" التركية وهذه الفتاة السعودية

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها &#34;لنا حديث بالمنزل&#34;

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها "لنا حديث بالمنزل"