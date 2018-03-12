ملحم يُنظّم جولة ميدانية لمخازن شركة توزيع الكهرباء بغزة

رام الله - دنيا الوطننظم م. ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة بصحبة م. سمير مطير، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء اليوم الاثنين، زيارة ميدانية لمخازن شركة توزيع الكهرباء في غزة، لفحص منظومة وآلية تخزين وصرف مواد الكهرباء بها.وقد اطلع عن كثب على تفاصيل المنظومة، وطريق تنفيذها بدايةً من استلام المواد، ومروراً بآليات اعتمادها وصرفها، ووصولاً لتركيبها واستخدامها.ورافق م. ملحم عدد من المدراء والمهندسين من سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، وقد استمع لشرح تفصيلي للبرامج المحوسبة التي تتم من خلالها تلك الآلية، وطريقة اعتمادها والموافقة عليها، وفق قوانين ولوائح ناظمة لسير تلك المعاملات.كما اطلع رئيس سلطة الطاقة، على عينة من المستندات، وتصاريح الصرف، وقام بفحص مدى دقة المنظومة وفعاليتها.وفي سياق آخر، نفذ م. ملحم عدة لقاءات من أبرزها لقاء مع عدد من ممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية، لإطلاعهم على جهود سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، الهادفة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية في القطاع، ومن بينها المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القريبة القادمة، والتي من أبرزها مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع بناء وتأهيل شبكات الكهرباء، وكذلك جهود الحكومة الفلسطينية، ومساعيها على كافة المستويات لتأمين الدعم اللازم لذلك.وقد استمع لعدد من المداخلات من خلال ممثلي الفصائل، وتمت مناقشة ملف الكهرباء بشكل مستفيض بهدف وضع الكل الفلسطيني في صورة ما يجري على أرض الواقع، لكي يتم إسناد تلك الجهود والضغط من أجل إحراز تقدم على كافة المستويات لحل أزمة الكهرباء في القطاع.وكان م. ملحم قد زار يوم أمس الأحد، عدة مشاريع تم تمويلها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقدرة إجمالية 500 كيلو واط، والتي استفاد منها قطاعي التعليم والصحة، وهي مشاريع أنظمة طاقة شمسية، حيث قام م. ملحم بزيارة مدرسة على بن أبي طالب، ومستشفى شهداء الأقصى.وفي نهاية الجولة، تم تنظيم احتفال بانتهاء تركيب تلك المشاريع من خلال برنامج الأمم المتحدة، تم خلاله تكريم م. ملحم، وم. مطير، ود. عبد الكريم عابدين، وكيل سلطة الطاقة، وم. حسين النبيه، مدير عام سلطة الطاقة، لجهودهم الكبيرة، ومساهماتهم الفاعلة في هذا الملف.