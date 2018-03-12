"دنيا الوطن" تستقبل وفداً من فضائية النجاح الإخبارية

"دنيا الوطن" تستقبل وفداً من فضائية النجاح الإخبارية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت "دنيا الوطن" اليوم الاثنين، وفداً من مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، والذي يضم فضائية النجاح وموقع النجاح الإخباري وإذاعة النجاح.

وضم الوفد شخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة، يترأسهم مدير مكتب الفضائية بغزة محمد مرتجى، ومعد البرامج جهاد قاسم، مدير المكاتب الفرعية فرح سلع، هيا المصري معدة برامج، ضياء عاشور مونتاج، تغريد العمور مراسلة، المذيعة سالي ثابت، وتكنلوجيا المعلومات علي المغني.

وكان في استقبال الوفد، نائب المدير العام لـ "دنيا الوطن" محمد عيسى، الذي أكد على أهمية العلاقة الوطيدة بين "دنيا الوطن" وجامعة النجاح، معبراً عن سعادته مرحباً بالوفد.











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