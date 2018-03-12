خريشة: سَيتم التصويت على مشاريع قرارات خاصة بفلسطين بمجلس حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن

أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، أنه سيتم التصويت على مشاريع القرارات الأربعة الخاصة بفلسطين خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في الثالث والعشرين من هذا الشهر.



وقال خريشة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الاثنين: إن هذه المشاريع قرارات تتعلق بحق تقرير المصير لشعبنا، والاستيطان، والانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى مشروع المحاسبة الذي يتابع تقرير (جولد ستون) في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأوضح خريشة، أن هناك محاولات إسرائيلية وأمريكية للعمل على إزالة البند السابع، المتعلق بوضع حقوق الإنسان في فلسطين، وهو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد الاثنين المقبل.