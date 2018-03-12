الإسلامي الفلسطيني يشارك في فعاليات الأسبوع المصرفي

رام الله - دنيا الوطن

يشارك البنك الإسلامي الفلسسطيني في فعاليات النسخة السادسة من الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب الذي أطلقته سلطة النقد الفلسطينية الأحد الماضي ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 مارس 2018 وتهدف الفعالية إلى رفع مستويات الوعي والثقافة المالية والمصرفية لدى كافة فئات المجتمع خاصة الأطفال والشباب حيث تستهدف طلبة الصف الثامن، مما يعزز من قدراته وإمكانياته في الأمور المالية المختلفة مستقبلا.



وقال بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني أن تعريف الأطفال والشباب بطبيعة عمل المصارف والخدمات التي تقدمها يسهم في تحقيق سياسة الشمول المالي التي تعمل على تطبيقها سلطة النقد الفلسطينية ويسهل عملية تواصل الجيل القادم مع المصارف بما يضمن تحقيق علاقة تعاونية مبنية على أساس الفهم والثقة بين الشخص والمصرف.



وأشار قاسم إلى أن البنك خصص الساعة الأخيرة من دوام فروعه ومكاتبه لاستقبال الشباب والأطفال وعائلاتهم ليقدم لهم الموظفون شرحا عن الخدمات والمنتجات البنكية إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المدارس، إضافة إلى مشاركته أيضا في فعالية المصرف الافتراضي الذي أقامته سلطة النقد في كل من غزة وبيت لحم والذي ضم ممثلين عن البنوك وشركات الاقراض.



وصرح أن مشاركة البنك تتعدى الحضور في فرع المصرف الافتراضي، حيث قام بتنظيم فعاليات خاصة بهذا الاسبوع ويوم الادخار الوطني وقام برصد جوائز عبارة عن حسابات توفير يحصل عليها أكثر من 40 شخصا، وهذه الفعاليات تتضمن إطلاق مسابقة "أحجية الإسلامي" بنسخة ورقية وأخرى الكترونية على موقع البنك تهدف لتنمية مهارات التفكير التحليلي بين الشباب حيث سيتم السحب على خمسة فائزين لربح حسابات توفير برصيد 100 دولار أمريكي.



وتابع قاسم ان استعدادات البنك للإحتفاء بيوم الادخار الوطني في فلسطين الذي أطلقته سلطة النقد العام الماضي ويوافق آخر أيام الأسبوع المصرفي تجري أيضا على قدم وساق وقال: "من مهمتنا تشجيع كافة فئات المجتمع على الادخار بالطرق السليمة، ولهذا قمنا واستنادا إلى خصوصية الاسبوع المصرفي وأهمية يوم الادخار الوطني، فقد أعلنا لكافة عملائنا أن من يفتح حساب توفير لقاصر أو يقوم بتغذية حساب توفير قائم سواء لبالغ أو قاصر سيتأهل للدخول في السحب على عدد من الجوائز قيمة كل منها 100 دولار أمريكي ستضاف إلى حساباتهم".



وشكر قاسم سلطة النقد الفلسطينية ممثلة بمعالي المحافظ السيد عزام الشوا وكافة العاملين فيها على ما بذلوه من جهد لإخراج الأسبوع المصرفي بشكل مهني وممتع يليق بأبناء شعبنا، كما توجه بالشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم ومديرياتها وبرنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ولكافة الشركاء على ما بذلوه من جهد لتسهيل وصول أبنائنا للمصارف وتسهيل وصول موظفي البنك للمدارس وطلابها.