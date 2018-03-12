مجدلاني: المجلس الوطني استحقاق وطني وانعقاده بات ضرورة مُلحة

مجدلاني: المجلس الوطني استحقاق وطني وانعقاده بات ضرورة مُلحة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن عقد المجلس الوطني استحقاق وطني فلسطيني، وهناك حاجة ضرورية ومُلحة لعقده في ظل التطورات الراهنة والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال مجدلاني في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين:" إن المجلس الوطني الفلسطيني المزمع عقده في الثلاثين من الشهر المقبل، مدعو  في جلسته المقبلة لمعالجة قضيتين، وهما: صياغة برنامج سياسي، يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجيب على التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، ويوحد الموقف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ليمكننا من مواجهة التحديات، والأمر الآخر: إعادة تجديد الهيئات والمؤسسات الفلسطينية وضخ دماء جديدة.

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