الرئيس عباس والعاهل الأردني يبحثان ملف القدس

الرئيس عباس والعاهل الأردني يبحثان ملف القدس
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، خلال اجتماع في عمان، آخر التطورات بشأن مدينة القدس المحتلة.

وأطلع الرئيس عباس، العاهل الأردني على مجمل التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، وبحثا العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

وأشاد بالجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد العاهل الأردني على وقوف بلاده بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والدفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وأكد استمرار الأردن في بذل الجهود، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، لإعادة إحياء عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن التوصل إلى السلام العادل والشامل، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد الملك رفض المملكة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية والاعتداءات المتكررة على المقدسات في القدس، مؤكداً أن الأردن، مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

ويأتي الاجتماع في إطار استمرار التنسيق بين الجانبين لحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها في الرابع عشر من أيار/ مايو المقبل.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني: رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء عدنان الجندي، ومستشار الملك، مدير مكتبه منار الدباس.

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