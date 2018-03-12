الجيش الإسرائيلي يدعم سلاح البر بمدرعات جديدة

رام الله - دنيا الوطن

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون الأمنية، أمس، على خطة وزارتي الأمن والجيش، لتدعيم سلاح البر في الجيش الإسرائيلي، والتي تشمل مشاريع رئيسية تقررت في إطار خطة (جدعون) المتعددة السنوات: شراء مئات المدرعات التي تسير على عجلات من نوع (ايتان) وتطوير المدفع المستقبلي للجيش الإسرائيلي.



ويجري تطوير المدرعة (إيتان) من قبل "إدارة الميركافا والمركبات الحربية المدرعة" في وزارة الجيش، كعبرة من عملية (الجرف الصامد)، وستحل تدريجياً محل ناقلات الجنود المدرعة (M-113) القديمة في الجيش الإسرائيلي، وسيتم تجهيزها بنظام دفاع فعال وأنظمة حماية فريدة أخرى، وستكون لها ميزة كبيرة في قدراتها على الحركة وتكلفة إنتاجها المنخفضة (حوالي نصف تكلفة مدرعات نمير)، مما سيمكن من إنتاج المزيد من المركبات وبوتيرة أعلى.



وقال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان: "خلال عقد من الزمان، سيطرأ على سلاح البر تحسين دراماتيكي في القدرات.. وللمرة الأولى، سنقوم بتجهيز الجيش الإسرائيلي بمئات المدرعات التي تسير على عجلات، والمزودة بنظام دفاعي نشط وقدرات فتاكة أخرى، كما سيشهد سلاح المدفعية ثورة مع المصادقة على مشروع المدفع المستقبلي".