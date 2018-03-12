فيديو: هل يُكتب النجاح للوفد الأمني المصري العائد لقطاع غزة؟

فيديو: هل يُكتب النجاح للوفد الأمني المصري العائد لقطاع غزة؟
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن- عبد الله أبو حشيش
عاد الوفد الأمني المصري، يوم أمس الأحد إلى قطاع غزة، لاستكمال الجهود المبذولة من أجل إتمام المصالحة، حيث تأتي عودته بعد أن غادر إلى رام الله الخميس الماضي، وعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، ومسؤولين في رام الله.

وحملت عودة الوفد الكثير من التحليلات، لاسيما في ظل وجود عقبات أمام إتمام المصالحة، إلا أن بعض المحللين، اعتبروا أن عودته، جاءت في سياق استكمال الجولات الماضية في قطاع غزة.

فقد قال د. مخيمر أبو سعدة، المحلل السياسي، أن مهمة الوفد هي إنجاز المصالحة، وإخراج الحالة من وضع الانقسام.

وأكد أبو سعدة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني بعد جولاته السابقة، توصل إلى نتيجة مفادها، أن المصالحة متعثرة، ولا يمكن إنقاذها في الوقت الحالي، وبإمكانه إيجاد صيغة توافقية بين حركتي فتح وحماس؛ لاحتواء حالة التوتر بينهما.

بدوره، أوضح وجيه أبو ظريفة، المختص بالشأن السياسي، أن الوفد في الزيارة السابقة لم ينهِ كافة الملفات، وعودته جاءت لاستكمال مناقشة كل الملفات للوساطة بين حركتي فتح وحماس وإتمام المصالحة.

وبين أبو ظريفة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هناك محاولات جادة من الوفد، وحالة من الاستمرارية والتكامل من أجل إنجاز أي اختراق لملف المصالحة، خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن عودة الوفد الأمني المصري مرتبطة بالجولة السابقة، ومغادرته كانت بمثابة إيجاد إجابات على بعض التساؤلات المطروحة من أطراف الانقسام، ومحاولة إيجاد ثغرات من شأنها أن تخرج الحالة الفلسطينية إلى بر الأمان.


 

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