نتنياهو: الأيام ستُعلمُكم كم كان اللقاء مع ترامب مُهمًا لأمن إسرائيل

نتنياهو: الأيام ستُعلمُكم كم كان اللقاء مع ترامب مُهمًا لأمن إسرائيل
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارته إلى الولايات المتحدة، واجتماعه بالرئيس ترامب، ورؤساء مجلسي الشيوخ والنواب وقادة (أيباك).

وقال نتنياهو: "الأيام ستقول كم كان هذا اللقاء مهما لأمن إسرائيل"، لكنه رفض التفصيل، واقترح على الوزراء "الإبحار مع الخيال".

كما ذكر أنه تم تكريس غالبية الزيارة للموضوع الإيراني، وأنه طرحت خلال الزيارة إلى البيت الأبيض، إمكانية مساعدة الولايات المتحدة للسعودية على إنشاء مفاعلات نووية للأغراض المدنية، لكن نتنياهو أوضح معارضته لذلك بشكل قاطع، وحذر من أنه في الوقت الذي ستبدأ فيه إيران سباق التسلح النووي، فإن الدول الأخرى في الشرق الأوسط ستطلب ذلك.

وأوضح نتنياهو: "إن أفضل طريقة لمنع التسلح النووي للشرق الأوسط، هي إصلاح الصفقة مع إيران من الأساس، أو إلغائها تماماً، هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الانتشار غير المستحيل للتقنيات النووية والسلاح النووي في الشرق الأوسط".

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