غباي يريد انتخابات عاجلة.. والطيبي يعارض

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن رئيس حزب العمل آفي غباي، أعلن أنه سيعمل على إجراء انتخابات في السرعة القصوى، ولن يتعاون مع محاولة تأجيلها إلى شهر أيلول/ سبتمبر.



وأوضحت الصحيفة، أنه من شأن دعم غباي وأعضاء حزبه لهذا الموقف، تزويد نتنياهو، إذا رغب بذلك، بالغالبية المطلوبة لتبكير موعد الانتخابات، إلى ما بعد ثلاثة أشهر.



وفي هذا الصدد، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إنه من المتوقع أن يطرح النائب في الكنيست ايتسيك شمولي (المعسكر الصهيوني)، اليوم، مشروع قانون لحل الكنيست، وتبكير موعد الانتخابات إلى 26 حزيران/ يونيو.



وذكر شمولي، أنه ينوي المطالبة بتقصير إجراءات التشريع، لكي تتم المصادقة على القانون خلال أيام قليلة، مضيفًا: "آن الأوان لحكومة أخرى".



وعارض النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إجراء الانتخابات في هذا الموعد، لأنه يصعب إدارة حملة انتخابية بين منتصف أيار/ مايو، ومنتصف حزيران/ يونيو، في الوسط العربي، بسبب حلول شهر رمضان.