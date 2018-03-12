العوض: المجلس الوطني ضرورة وطنية في ظل الظروف السياسية الخطيرة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الوطني وليد العوض: إن عقد المجلس الوطني، ضرورة وطنية في ظل الهجمة الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ومحاولة القفز فوق التمثيل الفلسطيني، والمراهنة على حالة التآكل التي تعيشها، مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.



وأضاف العوض في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، حصلت مؤخراً ظروف سياسية في غاية الخطورة، تستدعي عقد المجلس الوطني الفلسطيني، فهناك أكثر من حاجة لعقده أبرزها: تصاعد وتيرة شن العدوان على الشعب الفلسطيني، والمؤامرة التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، إضافة لحاجة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية للتجديد للحفاظ على شرعيتها وقانونيتها، حتى تستطيع هذه الهيئات ممارسة دورها، وممارسة منظمة التحرير دورها، باعتبارها الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، والكيان الذي يمكن أن نواجه به المخاطر المقبلة، وأبرزها (صفقة ترامب).



وأوضح العوض، أن التحضير للمؤتمر، يتطلب وضع المصالح الفئوية والفصائلية الضيقة جانباً، وإعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية، ووضعها على الطاولة، والانطلاق من المصلحة الوطنية الفلسطينية أثناء التحضير للمؤتمر، وهذا يتطلب الذهاب إلى الاتفاق السياسي على مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني.



وقال العوض: "إذا كان هناك جدية ومسؤولية حقيقية لدى جميع الأطراف، بأن تكون هناك شراكة لدى الجميع، فلا يجوز رهن مستقبل منظمة التحرير إلى الأبد برغبة فصيل".