العوض: المجلس الوطني ضرورة وطنية في ظل الظروف السياسية الخطيرة

العوض: المجلس الوطني ضرورة وطنية في ظل الظروف السياسية الخطيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الوطني وليد العوض: إن عقد المجلس الوطني، ضرورة وطنية في ظل الهجمة الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ومحاولة القفز فوق التمثيل الفلسطيني، والمراهنة على حالة التآكل التي تعيشها، مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف العوض في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، حصلت مؤخراً ظروف سياسية في غاية الخطورة، تستدعي عقد المجلس الوطني الفلسطيني، فهناك أكثر من حاجة لعقده أبرزها: تصاعد وتيرة شن العدوان على الشعب الفلسطيني، والمؤامرة التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، إضافة لحاجة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية للتجديد للحفاظ على شرعيتها وقانونيتها، حتى تستطيع هذه الهيئات ممارسة دورها، وممارسة منظمة التحرير دورها، باعتبارها الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، والكيان الذي يمكن أن نواجه به المخاطر المقبلة، وأبرزها (صفقة ترامب).

وأوضح العوض، أن التحضير للمؤتمر، يتطلب وضع المصالح الفئوية والفصائلية الضيقة جانباً، وإعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية، ووضعها على الطاولة، والانطلاق من المصلحة الوطنية الفلسطينية أثناء التحضير للمؤتمر، وهذا يتطلب الذهاب إلى الاتفاق السياسي على مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال العوض: "إذا كان هناك جدية ومسؤولية حقيقية لدى جميع الأطراف، بأن تكون هناك شراكة لدى الجميع، فلا يجوز رهن مستقبل منظمة التحرير إلى الأبد برغبة فصيل".

أخبار ذات صلة

وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتنفيذ قرارات المجلس المركزي

القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتنفيذ قرارات المجلس المركزي

فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة

التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة

مجدلاني وسفير مصر لدي فلسطين يبحثان التطورات السياسية

مجدلاني وسفير مصر لدي فلسطين يبحثان التطورات السياسية

الكيالي: صرف دفعة مالية لموظفي غزة عن يناير بنسبة 40% الخميس المقبل

الكيالي: صرف دفعة مالية لموظفي غزة عن يناير بنسبة 40% الخميس المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة

التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة

مجدلاني وسفير مصر لدي فلسطين يبحثان التطورات السياسية

مجدلاني وسفير مصر لدي فلسطين يبحثان التطورات السياسية

عربي

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟

هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟

منوعات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: لن تصدق قوة الشبه بين &#34;لميس&#34; التركية وهذه الفتاة السعودية

صور: لن تصدق قوة الشبه بين "لميس" التركية وهذه الفتاة السعودية

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها &#34;لنا حديث بالمنزل&#34;

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها "لنا حديث بالمنزل"