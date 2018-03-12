يرافقه اللواء ماجد فرج.. المحمود: رئيس الوزراء سيصل إلى غزة غداً الثلاثاء

ومن المقرر، أن يصل اللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية إلى قطاع غزة، برفقة رئيس الوزراء على رأس وفد أمني فلسطيني.



وفي السياق، أكد المحمود، أن رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، قد وصل اليوم الاثنين، إلى القطاع.



وبين المحمود، أن عدداً من عناصر حرس الرئيس، وهم سبعة أشخاص، وصلوا إلى قطاع غزة، حتى يؤمنوا الطريق لرئيس الوزراء.



وكان غنيم، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه تم التحضير لمؤتمر المانحين المقرر عقده في التاسع عشر من الشهر الجاري بخصوص مشروع محطة تحلية المياه في غزة، معرباً عن أمله بأن يتم الحصول على الحد الأدنى من التكاليف، التي يمكن من خلالها البدء بتنفيذ المشروع.



وأوضح غنيم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الاثنين، أن تكاليف المشروع تقدر بـ 650 مليون دولار، ويأتي في إطار خطة سلطة المياه، لمعالجة وضع المياه السيئ في القطاع، وضمان توصيل مياه صالحة للمواطنين.



خاص دنيا الوطنأكد يوسف المحمود، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، سيصل إلى قطاع غزة غداً الثلاثاء، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، وذلك لافتتاح محطة تحلية المياه شمال القطاع، بقيمة 650 مليون دولار.