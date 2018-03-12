نتنياهو: إيران تبني إمبراطورية في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إيران تحاول إقامة إمبراطورية في الشرق الأوسط، بهدف الهيمنة العالمية.



وأكد نتنياهو لقناة تلفزيون (Fox News)، أن المشكلات الثلاث الأشد خطورة على إسرائيل بالقول: "إيران.. إيران.. إيران"، مبيناً أن لقاءه بالرئيس الأمريكي، تمحور الحديث فيه عن أزمات إيران.



وأعلن نتنياهو أيضاً في تصريحه الجديد، أن "إيران تحاول بناء إمبراطورية عدوانية"، وأن قيادتها "تمارس القمع على شعبها، وتحاول السيطرة على القسم المتبقي من الشرق الأوسط، بهدف الهيمنة على جميع أرجاء العالم".