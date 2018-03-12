رام الله - دنيا الوطن

قال استشاري جراحة ومناظير: إن 12 ألف جراحة تكميم تُجرى سنوياً في المملكة، لافتاً إلى أن 32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة وزيادة الوزن، وتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال.



وتحولت مبادرة مجتمعية خيرية لمكافحة السُمنة في المنطقة الشرقية، إلى ملتقى صحي خليجي جمع العشرات من أصحاب الوزن الثقيل (البدناء) سابقاً، بعدما نجحوا في خفض أوزانهم وكسب أجسام مثالية في أوقات قصيرة، وصعد الرُشقاء الذين توافدوا من مناطق المملكة والإمارات والبحرين والكويت، على خشبة المسرح، ليقدموا أمام آلاف الزوار قصص التحدي والنجاح في تجاربهم الشخصية، للتخلص من الأوزان الزائدة، واكتساب أجسام صحية.



جاء ذلك خلال مبادرة (حياتك بلا سُمنة) التي أقيمت أول من أمس السبت، في حديقة الأمير سعود بن نايف في الظهران، لتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال إقامة برامج توعوية وتثقيفية، تصل بالفرد إلى سلوك غذائي سليم، ونظمها المشفى الصحي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، وبمشاركة 20 جهة حكومية وخاصة، مختصة في مكافحة السُّمنة والغذاء الصحي.