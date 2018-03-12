فيديو وصور: الهيئة المستقلة تطالب الحكومة بتوضيحات حول الموازنة العامة

خاص دنيا الوطن – محمد جلونظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، لقاء حول "الموازنة العامة لعام 2018، وأثرها على حقوق الإنسان"، بحضور عدد من رؤساء مجالس المؤسسات المدنية والخاصة، وبعض الخبراء والمختصين، وذلك في مقر الهيئة مقابل المجلس التشريعي وسط مدينة غزة.وقال المحامي بكر التركماني، منسق وحدة التحقيقات والشكاوى في الهيئة: "إن هذا اللقاء هو بمثابة الاطلاع ومتابعة القضايا المرتبطة بالشأن العام، لافتاً إلى أن من أبرزها ما يتعلق بالموازنة العامة لعام 2018، وانعكاساتها على تمتع المواطنين بالحقوق سواء أكانت مدنية، أو سياسية، أو اقتصادية، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية".وأوضح التركماني، أن الموازنة تحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكثر، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والعام؛ حتى يمكنهم التحدث عن موازنة تنطبق فيها معايير الشفافية، وتحقيق المساءلة، وانعكاسها على واقع الحقوق.بدوره، أكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن الموازنة غير تفصيلية، ولا تتضمن شرحاً، منوهاً إلى أنه يجب إشراك عموم المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص، والقوى والأحزاب؛ لأنها تعبر عن احتياجات ومتطلبات المواطنين الفلسطينيين.وأضاف: "كان الأولى أن يتم تخصيص موازنة استثنائية وخاصة لقطاع غزة؛ للتعافي من الوضع السيئ والخطير الذي وصلت إليه الأمور".