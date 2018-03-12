وزارة التربية: نَدرس عودة عدد من الموظفين القُدامى لعملهم في غزة قريباً

خاص دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، صادق الخضور، إن الوزارة تدرس عودة دفعة جديدة من الموظفين المُعينين قبل 14/6/2007، إلى أماكن عملهم في قطاع غزة.



وأوضح الخضور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يصدر قرار حول عدد الموظفين المقرر عودتهم للعمل، أو طبيعة المهام الموكلة لهم.



وأضاف الخضور: أن لجنة مختصة زارت قطاع غزة قبل 10 أيام، حيث تستكمل اللجنة إجراءات رصد الشواغر، حيث يبلغ عدد الموظفين القدامى 1200 معلم وإداري.