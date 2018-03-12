الحساينة: الأشغال تُنفذ 14 مشروعاً للطرق والبنية التحتية بتكلفة 36 مليون شيكل

الحساينة: الأشغال تُنفذ 14 مشروعاً للطرق والبنية التحتية بتكلفة 36 مليون شيكل
رام الله - دنيا الوطن
 قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم الاثنين: إن الوزارة تُجري العمل حالياً في 12 مشروعاً لإنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل مجموعة طرق في مختلف محافظات الضفة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 33 مليون شيكل، بالإضافة أيضاً إلى مشروعين لتسوية أرضٍ وأعمال بنية تحتية تجاوزت القيمة الإجمالية لهما 3 ملايين شيكل.

وأضاف، أن الوزارة تعكف على تنفيذ مشاريع الطرق، بهدف الارتقاء بشبكة الطرق الحالية، وذلك من أجل ترسيخ التواصل بين المحافظات والبلدات المختلفة، ورفع درجة الأمان عليها، والتسهيل على المواطنين في عملية التنقل، كما تستهدف رفع كفاءة النشاط الاقتصادي، عبر تسهيل حركة المركبات التجارية بين المحافظات.

وذكرت دائرة الإعلام في الوزارة في بيان صحفي، أن وزارة الأشغال تُجري العمل على قدم وساق في هذه المشاريع، مشيرةً إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل في بعض المشاريع، وتسليمها بشكل نهائي خلال الفترة القادمة.

وأوضحت، أن الوزارة تعمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع في محافظة الخليل، تتضمن إعادة تأهيل طريق يطا– الحدب، وإعادة تأهيل طريق رابطة في دورا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بنية تحتية لإقامة محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية شرق المحافظة.

وأضافت كذلك، أنه يجري تنفيذ عدة مشاريع في محافظة طولكرم، حيث تُشرف الوزارة على تنفيذ مشروع توسعة وتأهيل طريق عنبتا– نور شمس– طولكرم، كما تعمل على إعادة إنشاء طريق بيت ليد الرئيسي.

وفي محافظة قلقيلية، وحسب البيان، تشرف الوزارة على تنفيذ مشروعين لإعادة إنشاء وتأهيل كل من طريقي سنيريا- كفر ثلث ورأس عطية- عزبة سلمان، لافتة إلى أنه يجري العمل في مشروع تأهيل مدخلين لجنوبي رافات والزاوية في محافظة سلفيت، بالإضافة إلى تأهيل طريق طوباس– العقبة في محافظة طوباس.

وأشارت إلى أن الوزارة تُنفذ مشروع إعادة تأهيل شارع روجيب– المساكن الشعبية في محافظة نابلس، وإعادة إنشاء طريق نعلين– المدية– المهلل في محافظة رام الله والبيرة، وكذلك مشروع تأهيل طريق القدس- الخليل في محافظة بيت لحم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مجموعة من النقاط السوداء على شبكة الطرق في محافظة جنين.

يُذكر، أن الوزارة أنهت العمل في 6 مشاريع لإعادة تأهيل وإنشاء وإصلاحات طرق في مختلف المحافظات، وذلك بتكلفة مالية بلغت حوالي 7 ملايين شيكل، بالإضافة إلى 11 مشروعاً لصيانة الطرق في كافة محافظات الضفة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 9 ملايين شيكل.

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