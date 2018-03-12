بنك القاهرة عمان يطرح برنامج توفير "الكبير"





حيث ستكون الجائزة الكبرى سيارة مرسيدس كشف (C Class Cabriolet) يتم السحب عليها مرتين خلال فترة الحملة، وهي 10 أشهر، السحب على السيارة الأولى في أول شهر آب/ أغسطس 2018، والسحب على السيارة الثانية في أول شهر كانون الثاني/ يناير 2019، بالإضافة إلى جائزة شهرية قيمتها 50 ألف دولار، وجائزة أسبوعية قيمتها 5 آلاف دولار، و (iPhone X ) يتم السحب عليه كل يوم، ومن المفيد ذكره، أن السحب على الجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية سيتم أول كل شهر.



يسعى بنك القاهرة عمان من خلال برنامج توفير "الكبير" الى توفير فرص أكبر بالفوز بجوائز عينية ونقدية مجزية تهدف إلى مكافأة العملاء على ادخارهم وولائهم. كما تمتاز حملة حسابات التوفير للعام 2018 بقيمة هذه الجوائز وعددها ووتيرتها، إذ تشمل سحباً كل خمسة شهور وسحباً شهرياً يشمل الجوائز الشهرية والأسبوعية واليومية، مما يعزز الأمل بالفوز.



ومن المفيد، الإشارة إلى أن هذه الحملة لا تستهدف العملاء الحاليين للبنك فقط، وإنما هي حملة مفتوحة لكافة الراغبين بالاستفادة منها، حيث يسعى البنك من خلالها إلى ترسيخ ثقافة الإدخار السليم والتخطيط لمستقبل واعد.



وتمتاز هذه الحملة بأنها تستهدف عملاء البنك في فلسطين فقط، مما يعني توفر فرص فوز أكبر للعملاء، أما معايير الدخول في السحب ضمن حملة حسابات التوفير فهي سهلة وبسيطة، فعلى الراغبين في الدخول بالسحب من العملاء الحاليين تغذية حساب التوفير شهرياً بمبلغ لا يقل عن 50 ديناراً، أو بما يعادلها بالدولار أو الشيقل أو اليورو، أما العملاء الجدد فبإمكانهم فتح حسابات توفير جديدة من خلال إيداع مبلغ 200 دينار أو بما يعادلها بالدولار أو الشيقل أو اليورو، ومن ثم تغذيته شهرياً بمبلغ لا يقل عن 50 ديناراً، على ألا يقل رصيد حساب توفير العميل طيلة الشهر عن 200 دينار كحد أدنى.



رام الله - دنيا الوطنضمن استراتيجيته الهادفة إلى التميّز في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، وتقديراً لثقة عملائه، وتلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، أطلق بنك القاهرة عمان حملة جديدة لبرنامج جوائز حسابات التوفير، تستهدف عملائه في فلسطين، اسم الحملة برنامج توفير "الكبير" الذي يمتاز بجوائزه المتنوعة النقدية والعينية وبوتيرة السحب اليومية والأسبوعية والشهرية، والجائزة الكبرى التي سيتم السحب عليها كل خمسة شهور.