سرايا القدس توجه تحذيراً شديد اللهجة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

حذر أبو حمزة، الناطق العسكري باسم (سرايا القدس) الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على ارتكاب أي حماقة بحق قادة ومجاهدي المقاومة.



وقال أبو حمزة في تغريدة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صباح الاثنين: "ونحن نحيي الذكرى السادسة لمعركة بشائر الانتصار، نؤكد أنه يتوجب على الكيان، أن يحسب ألف حساب، وأن يفكر مراراً وتكراراً، قبل أن يُقدم على أي حماقة، ضد قادة ومجاهدي المقاومة، لأنه يعي فاتورة الحساب المفترضة جيداً".



وأضاف: "الدم الفلسطيني واحد، وأن اليد التي يعتقد العدو بأنها طولى، قد لويت وأصبح العبث في حياة وأرواح الشعب، ضرباً من الخطر".



وأوضح، أن معركة بشائر الانتصار شكلت منعطفاً مهماً، وحققت مكتسباً ضرورياً، أسس لمرحلة الإعداد والتجهيز المتصاعدة، واعداً شعبنا الفلسطيني بمزيد من العطاء والبذل على طريق تحرير فلسطين والإنسان.



وبيّن أبو حمزة، أن سرايا القدس المظفرة، حققت منجزاً مهماً، في معركة بشائر الانتصار، حيث أسست لمرحلة جديدة، منعت بها كيان العدو، من الاستمرار في سياسة الاغتيالات بحق كوادر المقاومة، استناداً للقوة والجرأة في الدفاع عن أبناء شعبها.



وفي السياق قال أبو حمزة :" إننا وأمام الذكرى السادسة لمعركة بشائر الانتصار، التي شكلت منعطفاً مهماً، وحققت مكتسباً ضرورياً، أسس لمرحلة الإعداد والتجهيز المتصاعدة؛ نعد أبناء شعبنا بمزيد من العطاء والبذل على طريق تحرير الأرض والإنسان، ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريباً".



والجدير ذكره، أن سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خاضت معركة بشائر الانتصار في التاسع من آذار/ مارس للعام 2012م، على إثر اغتيال الشيخ المجاهد "زهير القيسي" الأمين العام للجان المقاومة الشعبية، حيث وسعت سرايا القدس دائرة الاستهداف للمغتصبات الإسرائيلية، وقدمت فيها صورة مشرفة للمقاومة الفلسطينية.



وودعت سرايا القدس خلال المعركة التي خاضتها منفردةً لمدة أربعة أيامٍ متواصلة 14 شهيداً من خيرة قادتها ومجاهديها الميامين، ودكت حصون المحتل بـ 185 صاروخاً وقذيفة، من ضمنها 91 صاروخ جراد و39 صاروخ قدس، و 24 صاروخ 107 و31 قذيفة هاون، أوقعت عشرات الإصابات المتوسطة والحرجة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، كما ألحقت دماراً هائلاً وجسيماً بالمباني والممتلكات ومراكز المدن الإسرائيلية.