قراقع: توجه لدى الأسرى الإداريين للإضراب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن توجه للأسرى الاداريين في سجون الاحتلال، للشروع بخطوات نضالية وعلى رأسها الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي، وعلى مراحل في شهر نيسان/ أبريل القادم، إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.



وقال قراقع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إن الأسرى الإداريين سيستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم.



وأكد قراقع على أهمية برنامج الفعاليات الذي سيتفاعل في الأيام القادمة، لمساندة الأسرى في خطواتهم النضالية ومن ضمنها مؤتمر خاص بالأسرى الإداريين في الفترة القادمة، بحضورٍ ومشاركة واسعة من المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على قضيتهم والمحاكم الإسرائيلية غير العادلة.



من جهة ثانية، اعتبر قراقع، أن سياسة سلطات الاحتلال باعتقال الأطفال وسن القوانين والتشريعات العنصرية ضدهم هي الأخطر، لاسيما وأن الأحكام والغرامات المالية المفروضة عليهم كبيرة وغير مسبوقة، في إشارة إلى أن محاكم الاحتلال، تحولت لمحاكم جباية.