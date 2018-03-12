رأفت: رفع شكوى ضد الإدارة الأمريكية لمحكمة العدل الدولية

رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، عن توجه وزير الخارجية رياض المالكي، خلال الأيام القليلة القادمة للعاصمة الهولندية لاهاي، للقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، لرفع دعوى ضد رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه، لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا.



وقال رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إنه سيتم أيضاً رفع شكوى ضد الإدارة الأمريكية لمحكمة العدل الدولية، بسبب إعلان الرئيس ترامب بشأن القدس، لكونه مخالفاً لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية.



وشدد عضو تنفيذية المنظمة، على أهمية العمل الدائم من قبل مجموعة السفراء العرب في نيويورك، والدور المهم الذي يقوم به سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، لتجديد طلب عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية، ومتابعة تأمين الحماية لشعبنا مع السكرتير العام للأمم المتحدة.



وفيما يتعلق بعقد المجلس الوطني في الثلاثين من نيسان/ أبريل القادم، أكد رأفت أن اجتماعات تحضيرية لفصائل منظمة التحرير قد بدأت، وما تتوصل له سيُطرح على اللجنة التحضيرية للمجلس من أجل إقرار كل ما يتعلق بالبرنامج السياسي والعضوية، وهيئة ورئاسة المجلس، والمجلس المركزي للمنظمة.