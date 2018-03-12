دغلس: خطط لمواجهة التوسع الاستيطاني بنابلس

دغلس: خطط لمواجهة التوسع الاستيطاني بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، عن أن محافظة نابلس المنكوبة استيطانياً، وذلك لكون أراضيها الأكثر تعرضاً للمصادرة، وإقامة بؤر استيطانية عليها، ناهيك عن الاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه، على المواطنين وممتلكاتهم.

وطالب دغلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، كل الجهات المختصة والمعنية، بوضع خطة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من أراضي المواطنين في محافظة نابلس، تتضمن شق شوارع بشكل عاجل، وتوصيل الكهرباء والمياه لهذه الأراضي.

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