منصور: جهود لمواجهة السعي الإسرائيلي للحصول على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن

منصور: جهود لمواجهة السعي الإسرائيلي للحصول على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، على أهمية تكثيف الجهود والاتصالات لمواجهة السعي الإسرائيلي للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى عدم صدقية الأنباء التي تشيعها إسرائيل حول إمكانية انسحابها من الترشح في الفترة المقبلة.

وأوضح منصور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن المرحلة القادمة، ستشهد زيارات لبعض الدول الأفريقية ودول أخرى في الكاريبي وأمريكا الجنوبية لمواجهة السعي الإسرائيلي في المنظمة الأممية للحصول على أكبر عدد من الأصوات.

ولفت في السياق إلى أن إسرائيل تعمل بهدوء لتنفيذ مخططها، ما يستوجب علينا تكثيف العمل والجهود مع الدول العربية والإسلامية، وكذلك الدول الصديقة لتعرية إسرائيل أمام مسعاها لأنها لا تحترم قرارات مجلس الأمن أو القانون، ولا تنفذ قراراته بل تهاجم كل ما يصدر عنه، ما يعني أنها غير مؤهلة بأن ترشح نفسها لمقعد في مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بالتحركات القادمة في الأمم المتحدة، أكد منصور أنه يجري حالياً عقد لقاءات فردية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من قبل اللجنة المشكلة من مجموعة السفراء العرب وبينها فلسطين لاستطلاع الآراء والمواقف تجاه ثلاث مسائل هي: العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وإعادة نقاش مجلس الأمن لمسألة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومطالبة المجلس بتنفيذ قرار 2334 الخاص بالاستيطان.

وأشار السفير منصور إلى أهمية تنفيذ القرار الأممي الذي يدين الاستيطان، كونه يؤكد على حدود العام سبعة وستين وحل الدولتين وعلى أن القدس الشرقية هي أرض محتلة، وأن الاستيطان غير شرعي.

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