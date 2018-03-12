الحمدالله يترأس الوفد الفلسطيني المشارك بمؤتمر مناقشة الأوضاع المالية لـ(أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

يترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر الوزاري في روما يوم الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إن رفع مستوى التمثيل في المؤتمر يعبر عن الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة بإنجاح مساعي المؤتمر، لتوفير المصادر المالية، وسد العجز الذي أحدثه تقليص الولايات المتحدة لمساهمتها المالية في الميزانية السنوية للوكالة، لتتمكن من تقديم خدماتها.