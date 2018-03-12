خالد: البيت الأبيض لا يمكنه التنصل من مسؤوليته عن الوضع الكارثي بغزة

خالد: البيت الأبيض لا يمكنه التنصل من مسؤوليته عن الوضع الكارثي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
سخر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من دعوة جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، عقد ما أسماه جلسة عصف ذهني في البيت الأبيض في واشنطن، يوم غد الثلاثاء لبحث تدهور الأوضاع غير الإنسانية في قطاع غزة، بهدف إيجاد حلول حقيقية لمشاكل القطاع من خلال ما أسماه التركيز على كيفية تطوير اقتصاده، وصولاً لحلول لمشكلات الفقر والبطالة والتدهور الخطير في مستوى المعيشة، والذي يرقى إلى مستوى الكارثة ، ووصفها بالسخيفة.

وأضاف أن الجبهة الديمقراطية، إذ تعيد التذكير بمسؤولية الولايات المتحدة الأميركية عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، بفعل الحصار وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها حكومة إسرائيل منذ أحد عشر عاماً، وبفعل مسلسل الحروب الدموية التي شنتها إسرائيل ضد القطاع، ودمرت من خلالها مشاريعه الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية والبنى التحتية بغطاء ودعم كاملين من الإدارات الأميركية في الأعوام 2008 و 2012 و 2014 ترفض محاولات التوظيف السياسي الرخيص لمعاناة شعبنا في قطاع غزة من جانب إدارة أميركية تناصب الشعب الفلسطيني العداء، وتحويل تلك المعاناة إلى قضية إنسانية تجد طريقها إلى الحلول الوهمية بعصف ذهني في البيت الأبيض، لا وظيفة له غير استدراج أطراف فلسطينية وإقليمية إلى العمل كوكيل ثانوي للمصالح الأمنية الإسرائيلية، التي تعبر عن خشيتها من انفجار الأوضاع على خلفية الأوضاع الكارثية في القطاع ووكيل ثانوي لتسويق صفقة القرن، التي بشر بها الرئيس الأميركي، وشرع بتنفيذها من خلال اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل، وقراره نقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

وحذر خالد من خطورة إدارة الظهر للمشكلات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والتعامل معها كما لو كانت مفتعلة وغير ذي شأن قياساً ببعدها السياسي، هرباً من التدخل لمعالجة الواقع المأساوي الذي تزيده تفاقماً الإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية من جهة، والضرائب التي تفرضها حركة حماس على المواطنين من جهة ثانية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم مشكلة الكهرباء وشح المياه والغلاء الفاحش، وتردي الخدمات الصحية، وتقييد وانتهاك الحريات العامة والديمقراطية ما ينذر بانفجار تسعى كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية لاستخدامه مادة للمتاجرة والألاعيب والمناورات السياسية.

أخبار ذات صلة

الخارجية: الإستيطان تدمير لحل الدولتين وإستخفاف بالشرعية الدولية

الخارجية: الإستيطان تدمير لحل الدولتين وإستخفاف بالشرعية الدولية

الخضري: انهيار (أونروا) أكبر كارثة سيتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون

الخضري: انهيار (أونروا) أكبر كارثة سيتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون

العربي الجديد: تعديلات على (صفقة ترامب) لإرضاء الفلسطينيين

العربي الجديد: تعديلات على (صفقة ترامب) لإرضاء الفلسطينيين

بنك الإسكان يساهم في مشروع تحدي القراءة العربي

بنك الإسكان يساهم في مشروع تحدي القراءة العربي

الحكومة: التمكين ليس اشتراطاً بل استحقاق وطني لإنجاز المصالحة

الحكومة: التمكين ليس اشتراطاً بل استحقاق وطني لإنجاز المصالحة

فيديو وصور: الهيئة المستقلة تطالب الحكومة بتوضيحات حول الموازنة العامة

فيديو وصور: الهيئة المستقلة تطالب الحكومة بتوضيحات حول الموازنة العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: الإستيطان تدمير لحل الدولتين وإستخفاف بالشرعية الدولية

الخارجية: الإستيطان تدمير لحل الدولتين وإستخفاف بالشرعية الدولية

الخضري: انهيار (أونروا) أكبر كارثة سيتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون

الخضري: انهيار (أونروا) أكبر كارثة سيتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون

بنك الإسكان يساهم في مشروع تحدي القراءة العربي

بنك الإسكان يساهم في مشروع تحدي القراءة العربي

الحساينة: الأشغال تُنفذ 14 مشروعاً للطرق والبنية التحتية بتكلفة 36 مليون شيكل

الحساينة: الأشغال تُنفذ 14 مشروعاً للطرق والبنية التحتية بتكلفة 36 مليون شيكل

عربي

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟

هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟

القوات العراقية تدمر عشرات الأنفاق التابعة لتنظيم الدولة في الحويجة

القوات العراقية تدمر عشرات الأنفاق التابعة لتنظيم الدولة في الحويجة

منوعات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: لن تصدق قوة الشبه بين &#34;لميس&#34; التركية وهذه الفتاة السعودية

صور: لن تصدق قوة الشبه بين "لميس" التركية وهذه الفتاة السعودية

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها &#34;لنا حديث بالمنزل&#34;

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها "لنا حديث بالمنزل"