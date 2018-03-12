خالد: البيت الأبيض لا يمكنه التنصل من مسؤوليته عن الوضع الكارثي بغزة

رام الله - دنيا الوطن

سخر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من دعوة جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، عقد ما أسماه جلسة عصف ذهني في البيت الأبيض في واشنطن، يوم غد الثلاثاء لبحث تدهور الأوضاع غير الإنسانية في قطاع غزة، بهدف إيجاد حلول حقيقية لمشاكل القطاع من خلال ما أسماه التركيز على كيفية تطوير اقتصاده، وصولاً لحلول لمشكلات الفقر والبطالة والتدهور الخطير في مستوى المعيشة، والذي يرقى إلى مستوى الكارثة ، ووصفها بالسخيفة.



وأضاف أن الجبهة الديمقراطية، إذ تعيد التذكير بمسؤولية الولايات المتحدة الأميركية عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، بفعل الحصار وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها حكومة إسرائيل منذ أحد عشر عاماً، وبفعل مسلسل الحروب الدموية التي شنتها إسرائيل ضد القطاع، ودمرت من خلالها مشاريعه الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية والبنى التحتية بغطاء ودعم كاملين من الإدارات الأميركية في الأعوام 2008 و 2012 و 2014 ترفض محاولات التوظيف السياسي الرخيص لمعاناة شعبنا في قطاع غزة من جانب إدارة أميركية تناصب الشعب الفلسطيني العداء، وتحويل تلك المعاناة إلى قضية إنسانية تجد طريقها إلى الحلول الوهمية بعصف ذهني في البيت الأبيض، لا وظيفة له غير استدراج أطراف فلسطينية وإقليمية إلى العمل كوكيل ثانوي للمصالح الأمنية الإسرائيلية، التي تعبر عن خشيتها من انفجار الأوضاع على خلفية الأوضاع الكارثية في القطاع ووكيل ثانوي لتسويق صفقة القرن، التي بشر بها الرئيس الأميركي، وشرع بتنفيذها من خلال اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل، وقراره نقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.



وحذر خالد من خطورة إدارة الظهر للمشكلات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والتعامل معها كما لو كانت مفتعلة وغير ذي شأن قياساً ببعدها السياسي، هرباً من التدخل لمعالجة الواقع المأساوي الذي تزيده تفاقماً الإجراءات العقابية للسلطة الفلسطينية من جهة، والضرائب التي تفرضها حركة حماس على المواطنين من جهة ثانية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم مشكلة الكهرباء وشح المياه والغلاء الفاحش، وتردي الخدمات الصحية، وتقييد وانتهاك الحريات العامة والديمقراطية ما ينذر بانفجار تسعى كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية لاستخدامه مادة للمتاجرة والألاعيب والمناورات السياسية.