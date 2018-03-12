بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن عناوين ومضامين انتخابية للاستحقاق الانتخابي المقبل في لبنان، وذلك خلال حفل اطلاق أسماء مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية.

وقال الحريري: "سنعلن اليوم أسماء مرشحي (​تيار المستقبل​) في كل المناطق للإنتخابات النيابية المقبلة، مقدمًا شكره لكل النواب أعضاء كتلة المستقبل الذين لن يترشحوا على عملهم ومسيرتهم في البرلمان والكتلة والمجال السياسي".

ورأى أنه "من يحب سعد الحريري ينتخب لوائح "المستقبل" أينما كان في كل لبنان وليعمل من صوته يوم الإنتخاب "خرزة زرقاء" لتحمي لبنان"، مشيرًا الى أن "المرشحين سيكونون يدًا واحدة في الحملة الانتخابية وبعدها وسيعملون على تمثيل تيار المستقبل وقواعده ومشروعه للبنان أفضل".

وعن المشروع الانتخابي، أوضح أن "مشروعنا قائم على حماية الأمن الاجتماعي والعملة الوطنية والنهوض بالاقتصاد لإيجاد فرص العمل", مشيراً الى أن "هذا الإعلان ليس اعلانا للوائح فاللوائح ستُعلَن لاحقا في كل دائرة انما هذا إعلان لمرشحي المستقبل".

وأعلن الحريري أسماء المرشحين، وجاءت كالتالي:

مرشحو تيار المستقبل عن دائرة صيدا - جزين:
- بهية الحريري 
- حسن شمس الدين

مرشحو تيار المستقبل عن دائرة الشوف-عاليه : 
- محمد الحجار
- غطاس خوري

مرشحو تيار المستقبل عن دائرة البقاع الغربي-راشيا: 
- محمد القرعاوي
- امين وهبي
- زياد القادري

مرشحو تيار المستقبل عن دائرة زحلة:
- عاصم عراجي
- نزار دلول

مرشحو تيار المستقبل عن دائرة بعلبك الهرمل: 
- حسين صلح
- بكر الحجيري

مرشحو تيار المستقبل عن دائرة عكار: 
- طارق المرعبي 
- محمد سليمان
- وليد البعريني
- هادي حبيش
- خضر حبيب
- جان موسى

مرشحو تيار المستقبل عن دائرة طرابلس المنية الضنية: 
- محمد كبارة
- سمير الجسر
- ديما جمالي
- نعمة محفوض
- ليلى شحود
- شادي نشابة
- وليد صوالحي
- جورج بكاسيني
- قاسم عبد العزيز
- سامي فتفت
- عثمان علم الدين

مرشحو تيار المستقبل عن دائرة بيروت الثانية: 

- سعد الحريري
- تمام سلام
- نهاد المشنوق
- رلى الطبش جارودي
- غازي يوسف
- ربيع حسونة
- باسم الشاب
- نزيه نجم
- زاهر وليد عيدو
- العميد علي الشاعر.

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