سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

رام الله - دنيا الوطن

فجّر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري العراقي، مفاجأة، بعد تحالفه مع حزب عراقي شيوعي لخوض الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو المقبل، في سابقة اعتبرها الإعلام العراقي، تحدث للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات العراقية.



ووفق وكالة (فرانس برس)، فقد نقلت عن إبراهيم الجابري القيادي في التيار الصدري: إن "هذا التحالف هو الأول في العراق.. إنه ثورة العراقيين من أجل الاصلاحات مع مدنيين أو تيار إسلامي معتدل".



وأضاف الجابري "نحن غير متعجبين من هذا التحالف لأننا نقاتل سوية منذ أكثر من عامين ضد الطائفية في جميع المحافظات العراقية".



بدور، أكد رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي لوكالة (فرانس برس) أن "هذه المطالب لا ترتدي طابعاً طائفياً ومن أجل مشروع وطني مدني يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية"، متابعًا: "المهم أنه سمح للناس الذين ينتمون إلى حركة إسلامية وعلمانيين بالعمل معا".



وأوضح فهمي، أن "التعاون ولد بين أشخاص لم يكن لديهم في بادىء الأمر أي أيديولوجيا مشتركة وتطور بعدها إلى تحالف سياسي".



ويشارك في هذا التحالف الذي يحمل اسم "سائرون نحو الإصلاح" ست كتل بينها الحزب الشيوعي العراقي وحزب "الاستقامة" الذي يضم تكنوقراط مدعومين من مقتدى الصدر الذي علق كتلة الاحرار (33 نائبا) التي تمثله في البرلمان وطلب من أعضائها عدم الترشح للانتخابات المقبلة التي ستجرى في 12 أيار/ مايو المقبل.