دخول 24 شاحنة محملة بالوقود عبر معبر رفح البري

رام الله - دنيا الوطن

سمحت السلطات المصرية، الاثنين، بإدخال عدد من الشاحنة محملة بالوقود المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.



وقالت إدارة معبر رفح البري، إن 24 شاحنة محملة بالوقود المصري، تم دخولها إلى قطاع غزة فجر اليوم الاثنين، عبر البوابة المصرية لمعبر رفح البري، جرى ذلك بعد التنسيق لها بالدخول ومغادرتها بعد تفريغ الحمولة.



وتعمل السلطات المصري على إدخال عدد من الشاحنات المحملة بالوقود بين وقت وآخر، لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء، ومحطة الوقود الخاصة بالمركبات.