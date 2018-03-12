هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟

هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟
الأمير الوليد بن طلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (رأي اليوم) الأردنية، إن الأمير السعودي الوليد بن طلال لم يحصل على الترخيص لمغادرة السعودية وزيارة الغرب، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد استمرار قضية الأمراء المحتجزين.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد اعتقل ما يقارب 400 من الأمراء ورجال الأعمال بداية تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، وعلى رأسهم الأمير متعب بن عبد الله، والأمير الوليد بن طلال.

وبعد مسلسل تشويقي رافق اعتقال هؤلاء في فندق ريتز كارلتون أفرج عنهم بعد ضغط دولي، وكان من شروط لندن وباريس أن استقبال ولي العهد مرهون بالإفراج عن المعتقلين، وهو ما حدث منذ أكثر من شهر.

واكتفى ولي العهد بالإفراج عن الأمراء ورجال الأعمال ولكن بدون أن يستفيدوا من حريتهم الكاملة، وأغلبهم لا يستطيع التحكم في ثرواته، ولا يمكنه التنقل بكل حرية في العربية السعودية، ولا يمكنه لقاء أمراء آخرين.

ولم يحصل الأمير الوليد بن طلال على رخصة مغادرة المملكة العربية السعودية نحو الغرب، وكان ينوي قضاء بعض الوقت في الجنوب الفرنسي، وفق مصادر عليمة بكواليس العائلة الملكية السعودية، كما كان الوليد بن طلال يرغب في الإشراف على بعض أعماله في الخارج والاجتماع بمساعديه ومستشاريه.

ويبدو أن قرار ولي العهد برفض الترخيص لابن عمه زيارة الغرب جعل الأمير الوليد بن طلال يعيش أجواء الكآبة، ولم يعد يطل على متابعيه من تويتر عكس عادته في الماضي عندما لم يكن يفوت أي فرصة للتعليق على الأحداث.

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