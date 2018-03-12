كيم جونغ أون يريد إبرام معاهدة سلام مع ترامب

رام الله - دنيا الوطن

قال مصدر رئاسي في كوريا الجنوبية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة، وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.



ووفق ما نقلت صحيفة (The Dong-A libo) الكورية الجنوبية عن المصدر، فقد ذكر أن: "الهدف النهائي لكيم جونغ أون هو توقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة، وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية، وافتتاح سفارة الولايات المتحدة في بيونغ يانغ".



وأشار المصدر إلى أن كيم جونغ أون، أعرب عن نيته لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال اجتماع عقد مؤخرًا في بيونغ يانغ مع وفد من كوريا الجنوبية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وافق على مقترح كيم جونغ أون، لعقد اجتماع شخصي بينهما، حيث أن هذا الاجتماع سيُعقد قبل شهر أيار/ مايو المقبل.