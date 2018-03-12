كيم جونغ أون يريد إبرام معاهدة سلام مع ترامب

كيم جونغ أون يريد إبرام معاهدة سلام مع ترامب
كيم جونج اون الزعيم الكوري الشمالي
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر رئاسي في كوريا الجنوبية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة، وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ووفق ما نقلت صحيفة (The Dong-A libo) الكورية الجنوبية عن المصدر، فقد ذكر أن: "الهدف النهائي لكيم جونغ أون هو توقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة، وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية، وافتتاح سفارة الولايات المتحدة في بيونغ يانغ".

وأشار المصدر إلى أن كيم جونغ أون، أعرب عن نيته لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال اجتماع عقد مؤخرًا في بيونغ يانغ مع وفد من كوريا الجنوبية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وافق على مقترح كيم جونغ أون، لعقد اجتماع شخصي بينهما، حيث أن هذا الاجتماع سيُعقد قبل شهر أيار/ مايو المقبل.

أخبار ذات صلة

هل تستعد إسرائيل لخوض الانتخابات المبكرة؟

هل تستعد إسرائيل لخوض الانتخابات المبكرة؟

هذه شروط ترامب لبقاء الولايات المتحدة بالاتفاق النووي مع إيران

هذه شروط ترامب لبقاء الولايات المتحدة بالاتفاق النووي مع إيران

فيديو: مقتل 11 إثر سقوط طائرة تركية خاصّة بإيران

فيديو: مقتل 11 إثر سقوط طائرة تركية خاصّة بإيران

(الكابينيت) يقرر تزويد جيش الاحتلال بمئات المدرعات ذات العجلات

(الكابينيت) يقرر تزويد جيش الاحتلال بمئات المدرعات ذات العجلات

فيديو: خمسة قتلى في سقوط طائرة هليكوبتر بنهر في ولاية نيويورك

فيديو: خمسة قتلى في سقوط طائرة هليكوبتر بنهر في ولاية نيويورك

لجمع بيانات المستخدمين.. &#34;فيسبوك&#34; يستعين بتكنولوجيا إسرائيلية

لجمع بيانات المستخدمين.. "فيسبوك" يستعين بتكنولوجيا إسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بنك القاهرة عمان يطرح برنامج توفير &#34;الكبير&#34;

بنك القاهرة عمان يطرح برنامج توفير "الكبير"

تنقل 2919 مسافراً السبت على معبر الكرامة

تنقل 2919 مسافراً السبت على معبر الكرامة

67 مستوطناً اقتحموا الأقصى منذ صباح اليوم

67 مستوطناً اقتحموا الأقصى منذ صباح اليوم

قراقع: توجه لدى الأسرى الإداريين للإضراب عن الطعام

قراقع: توجه لدى الأسرى الإداريين للإضراب عن الطعام

عربي

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟

هل تمنع السلطات السعودية الوليد بن طلال من السفر؟

القوات العراقية تدمر عشرات الأنفاق التابعة لتنظيم الدولة في الحويجة

القوات العراقية تدمر عشرات الأنفاق التابعة لتنظيم الدولة في الحويجة

منوعات

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها &#34;لنا حديث بالمنزل&#34;

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها "لنا حديث بالمنزل"

فيديو وصور: ملاك الكويتية تجري عمليتين تجميل.. لاحظوا الفرق

فيديو وصور: ملاك الكويتية تجري عمليتين تجميل.. لاحظوا الفرق

فيديو وصور: هيفاء وهبي تحتفل للمرة الثانية بعيد ميلادها وتشعل الحفل برقصها

فيديو وصور: هيفاء وهبي تحتفل للمرة الثانية بعيد ميلادها وتشعل الحفل برقصها

فيديو: ملحن مصري يتزوج أصغر مروضة اسود

فيديو: ملحن مصري يتزوج أصغر مروضة اسود