القوات العراقية تدمر عشرات الأنفاق التابعة لتنظيم الدولة في الحويجة

القوات العراقية تدمر عشرات الأنفاق التابعة لتنظيم الدولة في الحويجة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دمّرت القوات العراقية اليوم الاثنين، عشرات الأنفاق والمخابئ التابعة لجماعات تنظيم الدولة، فيما تم العثور على كميات من المقذوفات والعبوات الناسفة قضاء الحويجة بمحافظة كركوك (شمال البلاد).

وأوضح مصدر عسكري، أن العملية محدودة النطاق، شاركت فيها قوات الشرطة الاتحادية، مدعومة بالمركبات المدرعة، وبإسناد من طيران الجيش العراقي، وجماعة الحشد الشعبي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

من ناحية أخرى أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على من سماهم بـ"الانفصاليين" الذين نفذوا الهجوم على دورية عسكرية قرب مقر الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، والذي أسفر عن مقتل أحد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب.

فيديو أرشيفي: القوات العراقية تسيطر على مركز الحويجة

 

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