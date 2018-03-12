الاحتلال يجري عمليات بحث عن مشتبه به هاجم شرطياً "بمنشار" بحيفا

رام الله - دنيا الوطن

أجرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، عمليات بحث عن مشتبه به هاجم شرطياً (بمنشار) في مدينة حيفا، بحسب ما جاء على موقع (واللا) العبري.



وأكد الموقع، أن المشتبه به هاجم شرطياً في مدينة حيفا ولاذ بالفرار، لافتاً إلى أن الحادث جنائي.



وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الشخص الذي هاجم عناصر الشرطة بالمنشار في حيفا، هرب وتحصن داخل شقة فيها زوجيْن مسنيْن، وأصابتهما بجروح، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة.



وذكرت القناة ذاتها أن شرطة الاحتلال نشرت قناصة في المنازل المحيطة بالمنزل المتحصن فيه المشتبه الذي نفذ العملية.



بدورها، أفادت القناة السابعة أن الشرطة الخاصة تستعد لاقتحام المنزل.