فيديو: خمسة قتلى في سقوط طائرة هليكوبتر بنهر في ولاية نيويورك

فيديو: خمسة قتلى في سقوط طائرة هليكوبتر بنهر في ولاية نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص مصرعهم مساء أمس الأحد، بعد سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك، كانت تقل عدداً من الأشخاص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وقال مسؤولون أمريكيون: "إن غطاسين من إدارات الطوارئ يعملون في موقع الطائرة التي غمرتها المياه جزئيا".

وقال إيريك فيليبس المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك، في تغريدة على (تويتر): "هناك واحد على الأقل من الناجين وسقط قتيلان على الأقل، و يواصل الغطاسون عملهم في المياه"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كانت إدارة الطيران الاتحادية قالت إن الطائرة وهي من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

فيديو أول يظهر سقوط الطائرة

 


فيديو ثاني لسقوط الطائرة

 


فيديو ثالث لسقوط الطائرة

 

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