الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ بوجه عام

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-9 20-11 21-11 بيت لحم 18-9 20-11 21-11 رام الله والبيرة 17-8 19-10 20-10 طولكرم 22-11 23-12 24-13 نابلس 19-10 21-12 22-12 قلقيلية 22-11 23-12 24-13 جنين 22-12 23-13 24-13 سلفيت 18-9 20-11 21-11 طوباس 22-12 23-13 24-13 روابي 19-9 21-11 22-11 الخليل 16-8 19-10 20-10 غزه 21-13 22-14 23-15 أريحا 27-14 28-15 29-15 خانيونس 21-13 22-14 23-15 الأغوار الشمالية 25-12 26-13 27-13 رفح 22-12 23-13 24-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/03/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/03/14: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أجياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2018/03/15: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم