هذا شرط ترامب للقاء زعيم كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، اليوم الأحد، عن شرط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.



وقال منوتشين، في لقاء أجراه مع برنامج "لقاء الصحافة" (ميت ذا بريس)، عبر شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن ترامب اشترط للقاء زعيم كوريا الشمالية، عدم إجراء بيونغ يانغ أي تجارب نووية أو صاروخية.



وعن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، حول أنه قد لا يكون هناك لقاء، ما لم تكن هناك إجراءات ملموسة من جانب كوريا الشمالية: "أتمنى ألا تتسبب تلك التصريحات في حالة ارتباك".



وتابع "الرئيس أوضح ما هي شروطه للقاء، وهي عدم إجراء بيونغ يانغ أي تجارب نووية، وعدم إجراء تجارب صاروخية، وهذا سيكون شرطا حتى موعد الاجتماع".