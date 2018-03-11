اجتماع هام للكابنيت الإسرائيلي الليلة.. نتنياهو يحاول انقاذ ائتلافه الحكومي

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الليلة، في محاولة أخيرة للتوصل إلى حل لمأزق قانون التجنيد الذي يهدد بتفكيك الائتلاف الحاكم والذهاب لانتخابات مبكرة.



وقالت القناة العبرية العاشرة، إنه سيجري خلال اجتماع الكابينت مناقشة قضية قانون التجنيد مع أحزاب المتدينين "شاس ويهدوت هتوراة"، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التوصل إلى حل وسط يمنع الذهاب لانتخابات مبكرة.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الأب الروحي لحزب "يهدوت هتوراة" عن عدم موافقته على صيغة الحل الوسط لحل مسألة قانون التجنيد الخاص بتجنيد اليهود المتدينين للجيش ما يشير إلى إمكانية ذهاب الأمور لتقديم الانتخابات.



ومن المتوقع أن يتم الإعلان الليلة عن نتائج الاجتماع الحاسم الليلة وما إذا كانت الأمور تسير نحو فرط عقد الائتلاف الحاكم، أم التوصل إلى حل وسط في الوقت الراهن.



في سياق متصل، اتهم اعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد بالعمل على إطالة أزمة "زائفة" من أجل فرض انتخابات تشريعية مبكرة قد تطيل مدة بقاءه في الحكم.



ويشهد الائتلاف خلافا كبيرا بشأن قانون ينص على اعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.



ويأتي النزاع في حين يواجه نتنياهو اتهاما رسميا محتملا في قضية رشى خلال الأشهر المقبلة.