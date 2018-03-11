حسين الشيخ: الرئيس يلتقي العاهل الأردني غداً الاثنين في عَمّان

رام الله - دنيا الوطن

أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان غداً الاثنين.



وأوضح الشيخ في تصريح له على صفحة حركة (فتح) في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه من المقرر، أن يرافق الرئيس كل من: صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحسين الشيخ، واللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية.