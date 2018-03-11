حسين الشيخ: الرئيس يلتقي العاهل الأردني غداً الاثنين في عَمّان

حسين الشيخ: الرئيس يلتقي العاهل الأردني غداً الاثنين في عَمّان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان غداً الاثنين.

وأوضح الشيخ في تصريح له على صفحة حركة (فتح) في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه من المقرر، أن يرافق الرئيس كل من: صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحسين الشيخ، واللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتفقان على توسيع آفاق التعاون المشترك

التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتفقان على توسيع آفاق التعاون المشترك

وزارة الثقافة تعلن عن جائزة الفنان الراحل كامل المغني

وزارة الثقافة تعلن عن جائزة الفنان الراحل كامل المغني

&#34;فياض&#34; رئيساً للمجلس التشريعي.. هذه تفاصيل العرض المصري المُقدم لحماس

"فياض" رئيساً للمجلس التشريعي.. هذه تفاصيل العرض المصري المُقدم لحماس

جنرال إسرائيلي: هكذا سيكون شكل حماس في المواجهة المقبلة

جنرال إسرائيلي: هكذا سيكون شكل حماس في المواجهة المقبلة

صيدم: جريمة اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت لن تمر دون حساب

صيدم: جريمة اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت لن تمر دون حساب

دراغمة: تَحسُّن سيطرأ على عمل دائرة العلاج بالخارج في غزة

دراغمة: تَحسُّن سيطرأ على عمل دائرة العلاج بالخارج في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتفقان على توسيع آفاق التعاون المشترك

التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتفقان على توسيع آفاق التعاون المشترك

وزارة الثقافة تعلن عن جائزة الفنان الراحل كامل المغني

وزارة الثقافة تعلن عن جائزة الفنان الراحل كامل المغني

صيدم: جريمة اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت لن تمر دون حساب

صيدم: جريمة اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت لن تمر دون حساب

جهاز الأمن الوقائي يُكرم الموظفات المتميزات في ديوان الموظفين العام

جهاز الأمن الوقائي يُكرم الموظفات المتميزات في ديوان الموظفين العام

عربي

لأول مرة.. تركيا تلجأ لمصر لهذا السبب

لأول مرة.. تركيا تلجأ لمصر لهذا السبب

هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين

الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

منوعات

فيديو وصور: ميريام فارس بـ&#34;الريش&#34; والجمهور يسخر منها

فيديو وصور: ميريام فارس بـ"الريش" والجمهور يسخر منها

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح