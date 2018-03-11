دراغمة: تَحسُّن سيطرأ على عمل دائرة العلاج بالخارج في غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، عبد الناصر دراغمة، أننا أمام مرحلة جديدة، سيلمس فيها المواطن بقطاع غزة تحسناً في أداء الدائرة.



وقال دراغمة، لتلفزيون فلسطين، الأحد: "لم يكن هناك أي شيء منا تجاه غزة، بل إن وزير الصحة، يولي اهتماماً باستمرار لتأمين أفضل الخدمات للمرضى في القطاع".



وأضاف: "لكن دائماً ما تكون حلقة مفقودة في عملية تحويل المرضى من غزة للعلاج، ونأمل أن نتوصل لحلول لكثير من المشاكل التي كانت تحول دون صدور تحويلة لمريض أو لآخر".



وحول حالة المريض نصر أبو فول، أوضح دراغمة، أن المريض أبو فول صدرت له تحويلة لمستشفى المقاصد، ولديه موعد لإجراء العملية المطلوبة في مستشفى المقاصد بتاريخ 27 آذار/مارس الجاري.



وأشار إلى أن هذا الموعد متعلق بالعلاقة بين مستشفى الرنتيسي التي يرقد فيها أبو فول حالياً، ومستشفى المقاصد التي سيجري فيها العملية، مؤكداً أن الدائرة لا تتدخل بهذه المواعيد، بل تصدر التحويلة بناء عليها.



أما حالة الطفل محمد أبو قوطة، والذي بحاجة لعملية زراعة كلى، نفى دراغمة أن تكون الصحة، قد رفضت التغطية المالية أو تأخير التحويلة لحالته.



وأضاف: "عندما يكتمل ملفه من عدة جوانب كتوفر المتبرع واكتمال الفحوصات وغيرها، سيتم إصدار التحويلة مباشرة".



ولفت دراغمة إلى أن مرضى السرطان، يأخذون حقهم بالعلاج الكيماوي والإشعاعي وتوفير الدواء، مؤكداً أن الصحة تسعى الآن لفتح خط لهم داخل غزة لتوفير كل العلاج.



وأعرب عن أمله بأن يكون مرضى السرطان، قد تلقوا كل العلاجات اللازمة في غزة، مؤكداً أن طواقم دائرة العلاج بالخارج تعمل على مدار الساعة، لتوفير الخدمات ومساعدة الناس، مشدداً على عدم وجود أي تأخير أو منع.