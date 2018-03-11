جهاز الأمن الوقائي يُكرم الموظفات المتميزات في ديوان الموظفين العام

جهاز الأمن الوقائي يُكرم الموظفات المتميزات في ديوان الموظفين العام
رام الله - دنيا الوطن
كرم جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، ممثلاً بالعميد عكرمة ثابت، والوفد المرافق له اليوم الأحد في مقر الديوان بمدينة رام الله، نيابةً عن مدير الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، الموظفات المتميزات في ديوان الموظفين بمناسبة يوم المرأة العالمي، بحضور الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، تقديراً لدور المرأة المتفاني والمهم في بناء المجتمع الفلسطيني.

ورحب العميد عكرمة بالوزير موسى أبو زيد وبكافة العاملين في ديوان الموظفين، مشيدا بالتطور والانجازات التي وصل اليها ديوان الموظفين في السنوات الاخيرة، مثمنا دور المرأة الفلسطينية في العطاء والانتماء، مهنئاً كافة النساء الفلسطينيات على مسيرتهن الطويلة في الكفاح والنضال فهنّ الوطن، والأم، والهوية.وكرم الوقائي 10 موظفات استطعن أن يثبتن جدارتهن خلال مسيرة عملهن ويحققن إنجازاً ملحوظا في إداراتهن.

وشكر أبو زيد زياد هب الريح مدير جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني والوفد الممثل عنه على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً اعتزازه بكافة النساء العاملات في ديوان الموظفين العام، مبيناً أهمية ما قدمنه وما زلن يقدمنه في كافة المجالات.

وأشار أبو زيد إلى سعي الديوان والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة نحو زيادة نسبة إشراك المرأة الفلسطينية في أماكن صنع القرار وتبوء المناصب الإدارية العليا، متمنياً مزيد من الإنجازات والتقدم لكافة النساء الفلسطينيات.

بدورها، أشادت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في ديوان الموظفين بشاير طهبوب بهذه اللفتة الرائعة التي تقدمها المؤسسة الأمنية للموظفات المتميزات في القطاع العام، معبرة عن الفخر بالمؤسسة الأمنية وتفاعلها الدائم مع كافة شرائح المجتمع.

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