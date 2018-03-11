الشيبي يطالب بتسليم الحكومة ملف الأراضي والقضاء ودوائر الجباية

الشيبي يطالب بتسليم الحكومة ملف الأراضي والقضاء ودوائر الجباية
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ خانيونس الدكتور أحمد الشيبي، بوزير العدل الفلسطيني الدكتور علي أبو دياك بمقر الوزارة برام الله، وبحثا المستجدات، وآخر التطورات على الوضع الفلسطيني، وتمكين الحكومة الفلسطينية من عملها في قطاع غزة.

وأكد المحافظ الشيبي في لقائه على ضرورة الإسراع في عملية التمكين والإسراع في عملية التسليم للحكومة، لأن الوضع بات كارثياً، وعلى وشك الانفجار في قطاع غزة.

وطالب المحافظ بضرورة تسليم الحكومة الفلسطينية ملف الأراضي والقضاء ودوائر الجباية المالية في قطاع غزة، وضم 20 ألف موظف مدني من قطاع غزة إلى سلم الرواتب، حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وقال المحافظ: إن وزارة العدل هي عمود الخيمة لبناء مجتمع خالٍ من الجريمة،  وطالب الوزارة بأن تتحمل مسؤوليتها، وتضع حداً للأعمال "الإجرامية" بمعالجة مسبباتها، حيث إن وزارة العدل والنيابة والقضاء ومجلسه الأعلى والحكومة جميعهم مسؤولون 
عن أرواح الناس والممتلكات، وتنفيذ الأحكام على الجناة.

ودعا الشيبي إلى تسليم حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة، لانتشاله من أزماته الإنسانية والحياتية، وذلك بتبني خطة طوارئ وطنية، تتحمل الحكومة فيها مسؤولياتها بالاستجابة لمطالب ومصالح المواطنين واحتياجاتهم، وإيجاد حلول لمشاكل الخريجين، وارتفاع نسب الفقر والبطالة ومشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.


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