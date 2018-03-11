آمال حمد: دلال المغربي نموذج للمرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

أكدت القيادية في حركة فتح د. آمال حمد، أن المرأة الفلسطينية صانعة الرجال، هي التي تتحدى جبروت الاحتلال دوماً، وهي شريك الرجل على مدار النضال الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنه عند الحديث عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية، نكون قد تحدثنا عن تاريخ نضال الشعب الفلسطيني بأكمله، كون المرأة تشكل نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.



جاء ذلك خلال تصريح صحفي، بمناسبة الذكرى الأربعين لاستشهاد عروس فلسطين الشهيدة الفتحاوية دلال المغربي، والتي قادت عملية الساحل، وأدت إلى مقتل 35 صهيونياً، وجرح ما يزيد عن 80.



وأكدت حمد، أن الشهيدة المغربي نموذج للمرأة الفلسطينية المناضلة، وهي باقية في وجدان كل فلسطيني، وان بطولتها تنتقل من جيل إلى جيل، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لن يثني عزيمة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لشتى أنواع المعاناة من قبل الاحتلال.



وأضافت حمد، أن دلال تشكل حالة خاصة في العمل الفدائي الفلسطيني، وهي التي قال عنها الشاعر نزار قباني: إن دلال أقامت الجمهورية الفلسطينية، ورفعت العلم الفلسطيني، وليس مهم كم عمر هذه الجمهورية.



وطالبت حمد المؤسسات الدولية بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن جثمانها الطاهر الذي دفنته الاحتلال في مقبرة الأرقام، مؤكدة أن دولة الاحتلال لاتزال تحتجز نحو 250 من جثامين الشهداء، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة البشعة بشكل علني.