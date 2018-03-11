البرغوثي يُطلع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي على الوضع الفلسطيني

البرغوثي يُطلع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي على الوضع الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وفدا ضم رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدنماركي والذي ضم تسعة أعضاء من البرلمان من مختلف الأحزاب الدنماركية بمرافقة ممثلة الدنمارك وطاقم الممثلية في رام الله.

وشرح البرغوثي في لقائه مع الوفد ما يعانيه الشعب الفلسطينية من ظلم وعنصرية تمارس ضده من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفند البرغوثي الممارسات الإسرائيلية بالصور والأرقام و الخرائط وما يقوم به جنود الاحتلال من خروقات لحقوق الانسان و للقانون الدولي ومصادرة للأراضي والتوسع الاستيطاني كما شرح مخاطر قرار ادارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال البرغوثي، أن إسرائيل تسعى لتدمير فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحاول كسب الوقت من خلال المراوغة وخداع المجتمع الدولي لتمرير سياساتها الاستيطانية والاستيلاء على الأرض لكي تفرض واقع جديد على الأرض.

وأشار البرغوثي، إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الذي يعاني الأمرين جراء آثار العدوان الهمجي الذي شنته إسرائيل عليه في عام 2014 والذي ترك دمارا على كافة المستويات وشرد الآلاف من النساء والأطفال و ما زال الكثيرون منهم ينامون في العراء أو في مساكن غير مناسبة .

وأضاف البرغوثي، أن إسرائيل لن ترتدع إلا باجبارها على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني، كما جرى مع نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

ودعا د. البرغوثي الوفد الزائر الى دعم اعتراف الدنمارك الفوري بدولة فلسطين.

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