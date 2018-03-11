وزير الصحة يبحث تطورات الوضع الصحي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، مع مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية د. لؤي شبانه، أخر التطورات والمستجدات على القطاع الصحي الفلسطيني.جاء ذلك خلال إجتماع عقده الوزير عواد مع الدكتور شبانه، بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين أندرسون ثومس، وذلك في مكتب الوزير برام الله.واستعرض وزير الصحة أخر التطورات الحاصلة على القطاع الصحي، حيث أطلعه على ماتم إنجازه خلال السنوات الأخير من مشاريع حيوية، وما طرا على القطاع الصحي الفلسطيني من تطور ونقلة نوعية على صعيد تقديم الخدمات وتوفرها وتوطينها في فلسطين.وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة خطة العمل مع صندوق الامم المتحدة للسكان وإستعراض للنشاطات المختلفة للصندوق والتي سيعمل على تنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة.وعبر الوزير عواد عن تقديره وشكره لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه ومساندة لوزارة الصحة.من جانبه أبدى د. شبانه إستعداد الصندوق لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الصحي الحكومي، مشيدا بإداء وزارة الصحة وعملها المتميز وتعاونها المثمر.