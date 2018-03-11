صيدم يسلم العربية الأمريكية والنجاح اعتماد برنامج ماجستير العلاقات العامة المعاصرة

رام الله - دنيا الوطنسلّم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الأحد، رئيس الجامعة العربية الأمريكية أ.د علي أبو زهري، والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية أ.د. ماهر النتشة اعتماد تخصص برنامج الماجستير المشترك في العلاقات العامة المعاصرة.وحضر مراسم التسليم الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والمستشار الأكاديمي لمجلس إدارة "العربية الأمريكية" د. وليد ديب.وأكد صيدم أن اعتماد هذه التخصص سيسهم في تحقيق خدمة نوعية لطلبة الجامعتين، بالإضافة للذين سيلتحقون به من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، وسيضمن الارتقاء بواقع العلاقات العامة في فلسطين؛ كونه يتضمن عديد المعارف المتخصصة والتي تنسجم مع روح التطورات الراهنة في هذا المجال على المستوى العالمي.وجدد صيدم تأكيد الوزارة واهتمامها بالمعايير التي تضمن تحقيق النوعية في قطاع التعليم العالي وعدم تكرار البرامج التي لا تلبي حاجات سوق العمل المحلية والعالمية ولا تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، لافتاً في هذا الإطار إلى تركيز الوزارة على البرامج الجديدة التي تنسجم مع احتياجات المجتمع المحلي.من جهته، شكر أبو زهري والنتشة الوزير صيدم وطاقم الوزارة على اعتماد هذا التخصص النوعي، مؤكدين أن هذا الاعتماد يأتي في إطار الشراكة والتعاون المشترك بين الجامعتين والرغبة الجادة بالرقي بقطاع التعليم العالي عبر هذا البرنامج وغيره.وعلى هامش مراسم التسليم تم التباحث في عديد القضايا التي تهم الجامعتين، والتأكيد على التخصصات والبرامج الريادية والإبداعية التي من شأنها رفد الطلبة بالمعارف المتخصصة والارتقاء بقطاع التعليم العالي ضمن منهجيات واضحة وشاملة.