صيدم يسلم العربية الأمريكية والنجاح اعتماد برنامج ماجستير العلاقات العامة المعاصرة

صيدم يسلم العربية الأمريكية والنجاح اعتماد برنامج ماجستير العلاقات العامة المعاصرة
رام الله - دنيا الوطن
سلّم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الأحد، رئيس الجامعة العربية الأمريكية أ.د علي أبو زهري، والقائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية أ.د. ماهر النتشة اعتماد تخصص برنامج الماجستير المشترك في العلاقات العامة المعاصرة.

وحضر مراسم التسليم الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والمستشار الأكاديمي لمجلس إدارة "العربية الأمريكية" د. وليد ديب.

وأكد صيدم أن اعتماد هذه التخصص سيسهم في تحقيق خدمة نوعية لطلبة الجامعتين، بالإضافة للذين سيلتحقون به من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، وسيضمن الارتقاء بواقع العلاقات العامة في فلسطين؛ كونه يتضمن عديد المعارف المتخصصة والتي تنسجم مع روح التطورات الراهنة في هذا المجال على المستوى العالمي.

وجدد صيدم تأكيد الوزارة واهتمامها بالمعايير التي تضمن تحقيق النوعية في قطاع التعليم العالي وعدم تكرار البرامج التي لا تلبي حاجات سوق العمل المحلية والعالمية ولا تتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، لافتاً في هذا الإطار إلى تركيز الوزارة على البرامج الجديدة التي تنسجم مع احتياجات المجتمع المحلي.

من جهته، شكر أبو زهري والنتشة الوزير صيدم وطاقم الوزارة على اعتماد هذا التخصص النوعي، مؤكدين أن هذا الاعتماد يأتي في إطار الشراكة والتعاون المشترك بين الجامعتين والرغبة الجادة بالرقي بقطاع التعليم العالي عبر هذا البرنامج وغيره.

وعلى هامش مراسم التسليم تم التباحث في عديد القضايا التي تهم الجامعتين، والتأكيد على التخصصات والبرامج الريادية والإبداعية التي من شأنها رفد الطلبة بالمعارف المتخصصة والارتقاء بقطاع التعليم العالي ضمن منهجيات واضحة وشاملة.

أخبار ذات صلة

التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتفقان على توسيع آفاق التعاون المشترك

التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتفقان على توسيع آفاق التعاون المشترك

وزارة الثقافة تعلن عن جائزة الفنان الراحل كامل المغني

وزارة الثقافة تعلن عن جائزة الفنان الراحل كامل المغني

&#34;فياض&#34; رئيساً للمجلس التشريعي.. هذه تفاصيل العرض المصري المُقدم لحماس

"فياض" رئيساً للمجلس التشريعي.. هذه تفاصيل العرض المصري المُقدم لحماس

حسين الشيخ: الرئيس يلتقي العاهل الأردني غداً الاثنين في عَمّان

حسين الشيخ: الرئيس يلتقي العاهل الأردني غداً الاثنين في عَمّان

جنرال إسرائيلي: هكذا سيكون شكل حماس في المواجهة المقبلة

جنرال إسرائيلي: هكذا سيكون شكل حماس في المواجهة المقبلة

صيدم: جريمة اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت لن تمر دون حساب

صيدم: جريمة اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت لن تمر دون حساب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتفقان على توسيع آفاق التعاون المشترك

التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتفقان على توسيع آفاق التعاون المشترك

وزارة الثقافة تعلن عن جائزة الفنان الراحل كامل المغني

وزارة الثقافة تعلن عن جائزة الفنان الراحل كامل المغني

صيدم: جريمة اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت لن تمر دون حساب

صيدم: جريمة اقتحام الاحتلال لجامعة بيرزيت لن تمر دون حساب

جهاز الأمن الوقائي يُكرم الموظفات المتميزات في ديوان الموظفين العام

جهاز الأمن الوقائي يُكرم الموظفات المتميزات في ديوان الموظفين العام

عربي

لأول مرة.. تركيا تلجأ لمصر لهذا السبب

لأول مرة.. تركيا تلجأ لمصر لهذا السبب

هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين

الشرعية تَستَعيدُ مناطق واسعة من مَعقِل الحوثيين

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

فيديو: مفيد فوزي: مستعد ألحس الأرض اللي هيمشي عليها السيسي

منوعات

فيديو وصور: ميريام فارس بـ&#34;الريش&#34; والجمهور يسخر منها

فيديو وصور: ميريام فارس بـ"الريش" والجمهور يسخر منها

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

نسرين طافش تستقر بالقاهرة.. وتشارك في بطولة عمل مصري جديد قريبا

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات &#34;الغيورين&#34;

صور: تيم حسن يحضن وفاء الكيلاني.. شاهدوا تعليقات "الغيورين"

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

فيديو: شاهد لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح