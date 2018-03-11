الشرطة تنجز 3238 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 3238 قضية الاسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
ذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة الفلسطينية، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة الاسبوع الماضي بلغ 3238 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 114 قضية ودورت 28 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 372 قضية ودور 79 قضية، وانجز قسم التنفيذ 2752 قضية ودور 1586 قضية اخرى . 

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 354,6 غرام مواد مخدرة ،2002 اكياس تغليف ، حبوب مخدرة 3 حبه ، بالأضافة الى 14 أدوات للتعاطي .

وسجلت ادارة المرور 239 حادث سير نتج عنها  مصرع شخصين  ،197 إصابة ، وفحصت 7381 مركبة وأنزلت عن  الشارع 285 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3867 مرورية، وحجزت 205 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 299 مركبة غير قانونية .

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 122754 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 36978 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا  السياحة والاثار فقد تم إنجاز 22 قضية ، وجاري متابعة 8 قضايا اخرى  وضبطت  1155 قطعة أثرية و8 أجهزة للكشف عن المعادن   .

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