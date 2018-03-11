رئيس الوزراء يصدر قراراً بتكليف أبو عيطة مسيراً لأعمال وزارة الإعلام

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتكليف أبو عيطة مسيراً لأعمال وزارة الإعلام
وكيل وزارة الاعلام فايز أبو عيطة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد لله على أهمية النهوض بالواقع الإعلامي فى فلسطين لمواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الوطنية الفلسطينية، وفضح جرائم الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته.

جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله مع وكيل وزارة الإعلام د.فايز أبو عيطة اليوم الاحد، في مقر مجلس الوزراء في رام الله، حيث أصدر قراراً بتكليف الأخير مسيراً لأعمال وزارة الإعلام بالصلاحيات الممنوحة لرؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية.

من جانبه أكد أبو عيطة على أهمية توحيد الرسالة الإعلامية الوطنية وتوفير البيئة الإعلامية الصحية لعمل وسائل الإعلام الفلسطينية بما يخدم تطوير الواقع الإعلامي في فلسطين.

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