صور وفيديو: سلطة الطيران المدني يطالبون بالتراجع عن قرار تقاعد موظفيها

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشنظم موظفو الطيران المدني في غزة اليوم اعتصاماً أمام مقر سلطة الطيران لمطالبة الرئيس محمود عباس بالتراجع عن قرار التقاعد المبكر.وناشد م. صبري أبو سمك مدير الاتصالات في مطار غزة – سابقاً، الرئيس محمود عباس بضرورة التراجع عن قرار التقاعد المبكر، وانصاف كافة الموظفين.بدورها وصفت سالي عليان الناطقة باسم موظفين سلطة الطيران قرار الرئيس بالمجحف والظالم بسبب عدم وجود أي قانون يسمح بإحالة موظفين في بداية سن عملهم الى التقاعد المبكر دون أدنى سبب.وشدد موظفو سلطة الطيران المدني المشاركون بالاعتصام على ضرورة انصاف كافة الموظفين في هذا القطاع وإلغاء قرار التقاعد القصري والبدء من جديد في بناء مؤسسات السلطة.